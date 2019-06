Ο Έλληνας τενίστας σημείωσε την πρώτη του νίκη στο χορτάρι για φέτος επικρατώντας του Έντμουντ με 2-0 σετ (6-3, 7-5).

Ο αγώνας του Τσιτσιπά στο Λονδίνο είχε διακοπεί χθες λόγω βροχής και συνεχίστηκε σήμερα με τον Έλληνα τενίστα να προκρίνεται έτσι στον δεύτερο γύρο.

Το 12ο γκέιμ κράτησε 7' και ο Άγγλος "έσβησε" 6 ματς πόιντ του Τσιτσιπά αλλά στο 7ο με μπρέικ ο Έλληνας έφτασε στη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς θα βρει εκεί απέναντί του τον Ζερεμί Σαρντί, με τον αγώνα να διεξάγεται το απόγευμα της Πέμπτης.

First of many...@StefTsitsipas gets his first win at Queen's with a 6-3 7-5 victory over Kyle Edmund and will play Jeremy Chardy later#QueensTennis pic.twitter.com/ZkzU8WUQdm

— Tennis TV (@TennisTV) 20 Ιουνίου 2019