Την απόφαση του ν' αποσυρθεί από τη συνέχεια του Queen's ανακοίνωσε ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο.

Ο Αργεντίνος τενίστας που προκρίθηκε επί του Σαποβάλοβ στους "16" του τουρνουά έχει ενοχλήσεις στο γόνατο του και αποσύρθηκε.

Έτσι ο Λόπεζ με τον οποίο θα έπαιξε στον 2ο γύρο θα περάσει χωρίς αγώνα στους "8".

Unfortunately, Juan Martin Del Potro has been forced to withdraw from The Fever-Tree Championships due to a right knee injury.

Get well soon, Delpo. #QueensTennis pic.twitter.com/crUf4jjfF7

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 19, 2019