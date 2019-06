Η βροχή δεν έχει αφήσει ακόμη τον Άντι Μάρεϊ να... επιστρέψει στην ενεργό δράση στο Λονδίνο.

Ο "Βασιλιάς" του Queen's με 5 τίτλους περιμένει να παίξει στο διπλό μετά από 5 μήνες μαζί με τον Λόπεθ και έως τότε έχει... λιώσει στις προπονήσεις.

Σε μια από αυτές η μητέρα του Τζούντι φωτογράφησε τον υιό της και "ανέβασε" τη φωτογραφία στα social media γράφοντας και ένα λογοπαίγνιο για την μύτη του που στην εικόνα νιώθει κανείς πως την... ακουμπάει και θα την ... σερβίρει.

Πάντως ο αγώνας του Μάρεϊ στο διπλό όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Looks like he’s picking his nose.....@QueensTennis pic.twitter.com/SIutoO94lV

— judy murray (@JudyMurray) June 19, 2019