Γιόρτασε με νίκη τα γενέθλια της η Βένους (vids)

Αν και στα 39 της είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ...

Δυο ημέρες μετά από τα γενέθλια της (17.6) η Βένους Ουίλιαμς παρουσιάστηκε σε καλή κατάσταση στο «Birmingham Classic», κέρδισε με 6-3, 6-4 την Σάνοβιτς και προκρίθηκε στον 2ο γύρο.

Η Αμερικανίδα τενίστρια που έχει κατακτήσει 5 φορές το Wimbledon με τελευταία το 2008 είναι σε φάση προετοιμασίας για το Grand Slam και θέλει να φτάσει πιο μακριά από τον 3ο γύρο που πήγε το 2018.

Η Βένους εκτός από τις 5 κατακτήσεις έχει και 4 χαμένους τελικούς στο Wimbledon.

Στο μεταξύ στο τουρνουά του Μπέρμιγχαμ, που συμμετείχε και η Μαρία Σάκκαρη, συνεχίζει στους "8" η Οσταπένκο που απέκλεισε με 6-3, 6-4 την φορμαρισμένη Κόντα αλλά και η νικήτρια του Roland Garros Άσλεϊ Μπάρτι που κέρδισε με 6-3, 6-4 την Βέκιτς.

It's her first quarterfinal of 2019@JelenaOstapenk8 claims the match over Konta 6-3, 6-4 #NatureValleyClassic pic.twitter.com/WCfyuffQ4r

— WTA (@WTA) June 19, 2019