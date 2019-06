Το παιχνίδι του Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο με τον Ντενίς Σαποβάλοβ ήταν από την ημέρα της κλήρωσης στο τουρνουά του Queen's Club το πιο αμφίρροπο στον 1ο γύρο.

Ο Αργεντίνος όμως και πιο έμπειρος Ντελ Πότρο κατάφερε να κερδίσει με 7-5, 6-4 τον νεαρό Καναδό και να πάρει αυτός το εισιτήριο για τον 2ο γύρο.

Ο Ντελ Πότρο που θέλει να εισέλθει ξανά στο top-10 ήταν σπουδαίος ανά διαστήματα και έφτασε όχι και τόσο δύσκολα στη νίκη κόντρα σ' έναν παίκτη που μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις.

Anything you can do...

Mind-blowing return from @delpotrojuan #QueensTennis pic.twitter.com/xMgg7qDiWb

