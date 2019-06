Ο Σταν Βαβρίνκα είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά στο τένις και το δείχνει σε κάθε παιχνίδι.

Ο Ελβετός που πρόσφατα έπαιξε τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα με τον Τσιτσιπά στο Roland Garros είναι στο Queens στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα και ξεκίνησε τους αγώνες του με τον Νταν Έβανς.

Ο Βρετανός που κάποτε είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κοκαϊνης στην διάρκεια του αγώνα με του με τον Βαβρίνκα γύρισε το πόδι του και έπεσε στο γρασίδι με έντονους πόνους.

Αμέσως ο Βαβρίνκα άφησε την θέση του στο κορτ και έτρεξε κοντά του για να τον βοηθήσει να βγει εκτός κορτ.

One of the nicest guys on tour @stanwawrinka shows great sportsmanship to help an injured Dan Evans at #QueensTennis pic.twitter.com/pOdxSHFVqh

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2019