Με νίκη επέστρεψε στην ενεργό δράση η Μαρία Σαράποβα.

Η κορυφαία ρωσίδα τενίστρια έπαιξε σε τουρνουά για πρώτη φορά μετά από τις 30/1 και κέρδισε με 7-6 (8), 6-0 την Βικτόρια Κούζμοβα στον 1ο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα.

Η Σαράποβα μετά από την τελευταία της εμφάνιση στην Αγία Πετρούπολη τον Ιανουάριο είχε προβλήματα τραυματισμών αλλά τα ξεπέρασε και δηλώνει έτοιμη για μια νέα αρχή.

Είναι πλέον 32 αλλά είναι κάτοχος πέντε τίτλων Grand Slam και κανείς δεν μπορεί να την ξεγράψει...

Σ' άλλα παιχνίδια του τουρνουά η Γκαρσία κέρδισε με 1-6, 6-4, 7-5 την Αζαρένκα και η Ανισίμοβα με 3-6, 7-6 (7), 6-4 την Μαρτίνκοβα.

Nice dropshot by Maria Sharapova for her 1st match since 5 months! #MallorcaOpen

