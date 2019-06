Για την Τετάρτη (19/6) μεταφέρθηκε η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Queen's του Λονδίνου.

Ο Στέφανος συμμετέχει για πρώτη φορά στο φημισμένο τουρνουά και στον 1ο γύρο κληρώθηκε με τον Κάιλ Έντμουντ.

Η βροχή όμως οδήγησε τον αγώνα τους, όπως και αρκετούς άλλους, από την Τρίτη στην Τετάρτη με την ελπίδα να σταματήσει η κακοκαιρία.

Οι διοργανωτές μάλιστα "ανέβασαν" και ένα ωραίο διασκεδαστικό video του για να τον δουν οι θεατές αφού δεν θα τον έβλεπαν live την Τρίτη.

False Alarm

We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/fBlMnfv31V

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 18, 2019