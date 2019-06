Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχει στο θρυλικό τουρνουά του Queens Club έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των διοργανωτών.

Πως θα μπορούσε άλλωστε αφού είναι το ανερχόμενο αστέρι του τένις και το Νο6 στην παγκόσμια κατάταξη.

Οι διοργανωτές "ανέβασαν" φωτογραφία του Έλληνα τενίστα να χαμογελά και τον καλωσορίζουν στο τουρνουά τονίζοντας πως και αυτος είναι χαρούμενος που είναι εκεί.

Παράλληλα την Κυριακή ο Τσιτσιπάς συμμετείχε σε μια συνέντευξη Τύπου διαφορετική από τις άλλες... Με πολλές ερωτήσεις, με αστεία και δίπλα σε σταρ όπως ο Άντι Μάρεϊ και ο Ντελ Πότρο!

That feeling when you step onto the #QueensTennisfor the first time...

It's amazing to have you here, @StefTsitsipaspic.twitter.com/7qK71hxKsr

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 15, 2019