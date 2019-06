Nottingham Open: Τίτλος με ανατροπή για την Γκαρσία (vids)

Τον 7ο τίτλο της καριέρας της κέρδισε η Καρολίν Γκαρσία στο Νότιγχαμ.

Στο τουρνουά όπου συμμετείχε η Μαρία Σάκκαρη και αποκλείστηκε από την Μπρέιντι (την κέρδισε η Γκαρσία) η τενίτρια από την Γαλλία κέρδισε με 2-6, 7-6 (4), 7-6(4) την Ντόνα Βέκιτς και έφτασε στην κορυφή!

Είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι τόσο στον προημιτελικό όσο και στον ημιτελικό και στον τελικό η Γκαρσία βρέθηκε πίσω στα σετ (1-0) αλλά τελικά κέρδισε και κατέκτησε και το τουρνουά.

Στον τελικό κόντρα στην Κροάτισσα δεν ξεκίνησε καλά αλλά πήρε 2 σετ στο τάι μπρέικ και έτσι έφτασε τους 7 τίτλους και τους 13 μαζί με το διπλό.

Η κορυφαία στιγμή της 25χρόνης είναι η κατάκτηση του Roland Garros (διπλό) το 2016 ενώ την ίδια χρονιά έπαιξε στον τελικό του US Open.

Ο τελικός στο Νότιγχαμ κράτησε 2.36' και ο τίτλος της Γκαρσία είναι ο 1ος στο 2019.

Queen of Nottingham @CaroGarcia completes the comeback 2-6, 7-6(4), 7-6(4) over Donna Vekic to capture the #NatureValleyOpen title in two hours and 36 minutes. pic.twitter.com/Lq6fKbUFmf

— WTA (@WTA) June 16, 2019