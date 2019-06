Μετά από μια συγκλονιστική "μάχη" που κράτησε 2 σετ και είχε διάρκεια 1.47' ο Ματέο Μπερετίνι κέρδισε με 6-4, 7-6 (11) τον Φέλιξ Αλιασίμ και κατέκτησε τον τίτλο στο Mercedes Cup στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο30 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε στον 3ο τίτλο της καριέρας του, τον 2ο στο 2019 και τον 1ο στο γρασίδι ενώ ο 18χρόνος Καναδός έμεινε με τη χαρά αφού δεν τα κατάφερε και στον 3ο τελικό του!

Ο Μπερετίνι την Δευτέρα θα είναι στο Νο22 της παγκόσμιας κατάταξης και έγινε ο πρώτος παίκτης αυτή την εβδομάδα που έπαιξε σε ημιτελικό και στις τρεις επιφάνειες μέσα στο 2019.

Matches won: 5

Sets dropped: 0

Service games dropped: 0

Break points faced: 2 (!)

Matteo Berrettini's stats from the #MercedesCup are SO GOOD pic.twitter.com/RhgigqWKdx

— Tennis TV (@TennisTV) June 16, 2019