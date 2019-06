Είναι γεγονός.Ο Άντι Μάρεϊ είναι και πάλι εδώ.

Όχι, ακριβώς εδώ αλλά στο Λονδίνο με μια ρακέτα στο χέρι και κάνει προπονήσεις γιατί από την Δευτέρα έχει ξανά αγώνες.

Το Fever-Tree Championships στο θρυλικό Queens του Λονδίνου υποδέχεται ξανά τον μεγάλο πρωταγωνιστή του, τον Άντι Μάρεϊ, ο οποίος λίγους μήνες μετά από την συνέντευξη Τύπου και την ανακοίνωση της απόφασης του για τίτλους τέλους στην καριέρα του, επέστρεψε για να παίξει στο διπλό.

Μαζί με τον Ισπανό Λόπεζ θα παίξει στον 1ο γύρο με τους Κολομβιανούς Καμπάλ-Φαράχ!

Ο Άντι είχε και μια ξεχωριστή εμπειρία κατά την διάρκεια της Κυριακής αφού συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου και ανακρίθηκε από μικρά παιδιά.

Τα παιδιά είχαν πολλά μα πάρα πολλά να ρωτήσουν και είναι πάντα οι πιο σκληροί κριτές.

Asking @Andy_Murray the tough questions on media day!#QueensTennis pic.twitter.com/H8lD5fFgUZ

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 16, 2019