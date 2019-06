Παίζει για τον 1ο τίτλο του στη Γερμανία ο Αλιασίμ! (vid)

Λίγες ημέρες μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA από τους Toronto Raptors ένας Καναδός θα διεκδικήσει στο τένις τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Είναι ο τενίστας Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ και είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο Καναδάς στο άθλημα.

Ο 18χρόνος Αλιασίμ έφτασε για 3η φορά μέσα στο 2019 σε τελικό σε τουρνουά της ATP και αυτή τη φορά την Κυριακή θέλει να κερδίσει τον Ματέο Μπερετίνι στον τελικό και να πάρει την... κούπα στο τουρνουά της Στουτγάρδης.

Το παιδί θαύμα του παγκόσμιου τένις που είναι γεννημένο το 2000 και είναι στο Νο21 ενώ πέρσι τέτοια εποχή ήταν στο Νο170 έχει χάσει 2 τελικούς σε Ριο και Λυόν και ψάχνει την πρώτη του νίκη.

Ο Αλιασίμ στα προημιτελικά κέρδισε τον Μπράουν που είχε βγάλει εκτός συνέχειας τον Ζβέρεφ ενώ στον ημιτελικό αποσύρθηκε λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Ράονιτς και προκρίθηκε στον τελικό.

Από την άλλη ο Μπερετίνι απέκλεισε τον Στρουφ στον ημιτελικό. O 23χρόνος Ιταλός θα δώσει τον 4ο τελικό του έχοντας κερδίσει 2 τίτλους στο 2018 και το 2019.

Felix finds a way!

In his first ATP event on grass, @felixtennis saves match point to beat Dustin Brown 7-6 6-7 7-6 and reach the #MercedesCup semi-finals pic.twitter.com/W61kQq0VPW

— Tennis TV (@TennisTV) June 14, 2019