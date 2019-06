Ο Τσιτσιπάς έγινε αφίσα στην Ολλανδία και καλεί τον κόσμο στο Libema Open (pic-vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που είναι και αυτή την εβδομάδα στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, είναι το μεγάλο "αστέρι" στο τουρνουά Libema Open που ξεκίνησε την Δευτέρα στο Ντε Μπος της Ολλανδίας.

Οι διοργανωτές έχουν τοποθετήσει τον Έλληνα στο Νο1 του ταμπλό, τον έβαλαν στην αφίσα του τουρνουά αλλά του έφτιαξαν και video μέσα από το οποίο καλεί τον κόσμο να πάει να δει τους αγώνες.

Θα είναι το πρώτο του τουρνουά σε γρασίδι και είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Wimbledon.

Ο Χιλιανός Νικολάς Τζάρι θα είναι ο αντίπαλος του την Πέμπτη στον 2ο γύρο.

A message from @StefTsitsipas to all the fans coming to support him this week in Rosmalen! #LibemaOpen @ATP_Tour pic.twitter.com/LOqf4iYza0

— Libéma Open(@LibemaOpen) June 11, 2019