Διακοπές... τέλος!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μεταβεί στην Αυστραλία όπου θα διεξαχθεί το Όπεν, που είναι και το πρώτο Grand Slam της σεζόν.

Σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ που πάραξε για χάρη του η ATP, μιας και ήταν ο πρωταθλητής της για την χρονιά που πέρασε, ο Έλληνας τενίστας έθεσε ως στόχο του να κατακτήσει ένα από τα τέσσερα Grand Slam στο προσεχές μέλλον.

Απ' ο, τι φαίνεται σε αυτό του το σχέδιο εμπόδιο στέκονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς από την πρώτη κιόλας μέρα του χρόνου αποφάσισε να απέχει.

Συγκεκριμένα, έγραψε : «Ήταν υπέροχο να περνάω χρόνο εδώ στο Twitter. Θα σας δω κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας!»



It was great spending some

time here on Twitter.

I’ll see you another time! Bye bye! #SocialMediaDetox

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 1, 2020