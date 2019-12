Ραφαέλ Ναδάλ: Γράφει ιστορία όντας στην κορυφή για 3 δεκαετίες!

Με τον θρίαμβο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Λονδίνο και στο ATP Finals "κλείνουν" τα κάλαντα της ATP για το 2019. Η ATP "διασκεύασε" το τραγούδι "Twelve Days of Christmas", το προσάρμοσε στις ανάγκες της και φυσικά χρησιμοποίησε και τον Στέφανο Τσιτσιπά, που έκλεισε με φοβερό τρόπο τη χρονιά. Τα "αστέρια" του παγκόσμιου τένις μας λένε τα κάλαντα. - Διαβάστε εδώ για τη μεγάλη νίκη επί του Τζόκοβιτς Happy holidays from everybody at the ATP Tour. Have a great festive season! pic.twitter.com/saDtpQaomi — ATP Tour (@atptour) December 20, 2019