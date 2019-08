Πέταξαν μαζί για Μόντρεαλ οι Τσιτσιπάς-Μεντβέντεφ-Κύργιος (pic)

Ωραίο... ταξίδι. Ο Τσιτσιπάς, ο Μεντβέντεφ και ο Κύργιος ζήτησαν από τους διοργανωτές του Citi Open να τους βρουν ένα τζετ για να πετάξουν από την Ουάσινγκτον στο Μόντρεαλ για να συμμετάσχουν στο Rogers Cup.

Ο Τσιτσιπάς έφτασε έως τα ημιτελικά του Citi Open και οι άλλοι δυο έπαιξαν στον τελικό με τον Κύργιο να κερδίζει τον τίτλο.

Αν και ο Έλληνας με τον Ρώσο είναι... άσπονδοι φίλοι πέταξαν μαζί και ξεκινούν τους αγώνες τους από τον 2ο γύρο στο Rogers Cup.

O Κύργιος παίζει σε λίγη ώρα με τον Κάιλ Έντμουντ.

Pretty solid team on this plane! Thanks @CitiOpen for the ride Very nice @NetJets Was fun // Серьезная команда Спасибо @citiopen @netjets Было круто @NickKyrgios @StefTsitsipas pic.twitter.com/dy5OSbLN0U

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) August 5, 2019