Στο Μονακό συνεχίζει την προετοιμασία του ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να είναι έτοιμος για τα επόμενα τουρνουά.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης θα συμμετάσχει μαζί με τον Μεντβέντεφ στο τουρνουά του Ρότερνταμ (10-16/2, 500αρι) και στη συνέχεια στη Μασσαλία όπου ήταν ο νικητής το 2019 αλλά και στο Ντουμπάι όπου είχε φτάσει στον τελικό.

Τον Μάρτιο φυσικά αρχίζουν τα Masters, στην Καλιφόρνια και στο Μαϊάμι.

There's no substitute for hard work @StefTsitsipas pic.twitter.com/JBcuWervVH

— ATP Tour (@atptour) February 3, 2020