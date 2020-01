Australian Open: Η πρωτιά πρόκληση για την Σάκκαρη (pics)

O χρόνος μετράει αντίστροφα. Σε λίγη ώρα η Μαρία Σάκκαρη θα εισέλθει στη Rod Laver Arena για να παίξει με την Πέτρα Κβίτοβα.

Εάν την κερδίσει θα είναι στον προημιτελικό της Τρίτης.

Θα είναι η πρώτη τενίστρια από την Ελλάδα που θα έχει φτάσει τόσο μακριά...

H Λένα Δανιηλίδου είχε πάει έως τον 4ο γύρο σε AO, Wimbledon και US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη;

Will we see a signature Sakkari celly today?

She seeks to become the first woman to reach a Grand Slam quarter-final when she faces Kvitova on Rod Laver Arena.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/7RUN7VjfCD

