Ο Ισπανός τενίστας, αν και είχε δώσει εξ αρχής ένα φιλί για «συγγνώμη» στο κορίτσι μετά το χτύπημα με τη μπάλα, όταν ολοκλήρωσε το παιχνίδι του θέλησε να το συναντήσει ξανά για να δει πως όλα ήταν εντάξει.

Βρήκε τη μικρή Ανίτα, γνώρισε και την οικογένειά της και έβγαλαν μια ωραία αναμνηστική φωτογραφία.

«Είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω αυτή και την οικογένειά της. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι καλά μετά την πιο τρομακτική εμπειρία που είχα κι εγώ σε court. Η Ανίτα είναι γενναίο κορίτσι» έγραψε ο Ναδάλ στα social media.

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I’ve had on a tennis court. Annita is a brave girl! pic.twitter.com/FDZGermA44

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 24, 2020