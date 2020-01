Για 14η φορά στην καριέρα του ο Ράφα Ναδάλ είναι στον 3ο γύρο του Australian Open.

O Ισπανός (Νο1) επικράτησε σε 2.30' με 6-3, 7-6 (4),6-1 του Ντελμπόνις και θα παίξει με τον συμπατριώτη του Καρένο Μπούστο στους "32".

Οι winners ήταν 33-22 για τον Ναδάλ ενώ τα αβίαστα λάθη 43-29 για τον αντίπαλο του. Ο Ναδάλ είχε μόλις 15% (3/20) σε μπρέικ ποιντ ενώ ο Ντελμπόνις δεν έφτασε σε μπρέικ ποιντ.

Μετά και από τη νίκη του Ναδάλ οι 9/10 παίκτες του top-10 συνεχίζουν στους "32" με τον Μπερετίνι να είναι ο μοναδικός που έχει αποκλειστεί.

Στους "32" προκρίθηκαν ο νικητής του 2014 Σταν Βαβρίνκα αλλά και ο Κάρεν Κατσάνοφ.

Two sets to the good @RafaelNadal finds a way to take the second set 7-6(4) against Delbonis.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3NhpMZzHwL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020