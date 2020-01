Φάρα: Ντοπέ το Νο1 του κόσμου στο διπλό! (pics)

Μετά από την υπόθεση του Νίκολας Τζάρι που είναι στο top-100 και βρέθηκε ντοπέ σοκάρει την παγκόσμια κοινότητα του τένις η ανακοίνωση της ITF ότι βρέθηκε ντοπαρισμένος ο Ρόμπερτ Φάρα!

Ο Κολομβιανός μαζί με τον Σεμπάστιαν Καμπάλ είναι Νο1 στο διπλό και κέρδισαν το 2019 τόσο το Wimbledon όσο και το US Open.

Η ουσία που βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα είναι η μπολδενόνη, η οποία ανεβάζει τα επίπεδα τεστοστερόνης! Ο Φάρα "απολογήθηκε" για το θέμα και υποστήριξε ότι αυτή η ουσία βρίσκεται συχνά στο κρέας στην Κολομβία.

«Είναι μια απ' τις πιο δυστυχισμένες στιγμές της ζωής μου και της αθλητικής μου καριέρας. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Λος Άντζελες και δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open, ένα τουρνουά για το οποίο προετοιμάζομαι από τον Δεκέμβριο. Πριν από λίγες ώρες, η ITF με ενημέρωσε πως βρέθηκε στον οργανισμό μου η ουσία boldenone, μετά από τεστ που έκανα στις 17 Οκτωβρίου στο Κάλι.

Να σημειωθεί πως δυο εβδομάδες πριν απ' αυτό, είχα κάνει κι άλλον έλεγχο και ήταν αρνητικός, ενώ έκανα άλλους 15 ελέγχους πέρσι. Όπως έχει σημειωθεί και από την Κολομβιανή Ολυμπιακή Επιτροπή, πρόκειται για μια ουσία που βρίσκεται συχνά στο κρέας στην Κολομβία και μπορεί να επηρεάσει τους ελέγχους των αθλητών. Είμαι σίγουρος πως περί αυτού πρόκειται» ανέφερε μεταξύ άλλων», έγραψε σχετικά.

The Tennis Anti-Doping Programme can confirm that Robert Farah provided an Out-of-Competition sample on 17 October 2019, which returned a positive finding for Boldenone. This case will follow the procedures set out in Article 8 of the TADP.

— ITF Media (@ITFMedia) January 14, 2020