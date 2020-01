ATP Cup: Οι 1,322 άσοι χάρισαν 132,200 δολάρια στους πυρόπληκτους (vid)

Το ATP Cup ολοκληρώθηκε αλλά το δράμα της Αυστραλίας δεν έχει τέλος.

Οι φονικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στη χώρα και η Αυστραλία εκπέμπει SOS.

Η Tennis Australia μετά από την κίνηση του Νικ Κύργιου να δώσει για κάθε άσο που θα είχε στο ATP Cup 200 δολάρια στους πυρόπληκτους αποφάσισε για κάθε άσο στο τουρνουά να δίνει 100 δολάρια στον Ερυθρό Σταυρό.

Την τελευταία ημέρα, στον τελικό της Ισπανία με την Σερβία, είχαμε 32 άσους και έτσι το τουρνουά ολοκληρώθηκε με 1322!

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε είναι 132,220 δολάρια Αυστραλίας τα οποία δόθηκαν ήδη στον Ερυθρό Σταυρό.

Drumroll, please!

After 32 aces were hit on Day 10, our grand total for the #ATPCup is 1,322. This means $132,200 was raised for @redcrossau.#Aces4BushfireRelief | #ATPCup pic.twitter.com/FMivFRWBUg

— ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020