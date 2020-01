Σε μια πολύ σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι παίκτες της ATP με σκοπό την αποκατάσταση των καταστροφών, και ειδικά στο ζωικό βασίλειο, της Αυστραλίας.

Ο Σέρβος έχοντας δίπλα του τον Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε ότι οι παίκτες δωρίζουν το ποσό των 725.000 δολαρίων στην WWF Αυστραλίας και στο Ταμείο Ανάκτησης της Φύσης.

Ο Ναδάλ χειροκρότησε την ανακοίνωση του "Νόλε" και σίγουρα εν όψει του Australian Open θα υπάρξουν και νέες σχετικές πρωτοβουλίες για τους πυρόπληκτους αλλά και τα ζώα.

A big #ATPCup announcement! @atptour players have made a $725,000 donation to @WWF_Australia and Nature Recovery Fund as part of the bushfire relief efforts. pic.twitter.com/dkJGYLxyU6

— ATPCup (@ATPCup) 12 Ιανουαρίου 2020