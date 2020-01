ATP Cup: Η απονομή και τα πανηγύρια των Σέρβων (vids)

To 2010 στη Γενεύη η Σερβία με την Γαλλία παίζουν στον τελικό του Davis Cup, στη Γενεύη.

Η Σερβία του Τζόκοβιτς κερδίζει με 3-2 σετ την Γαλλία του Μονφίς και κατακτά το Davis Cup, πρώτη και τελευταία, έως σήμερα, φορά στην ιστορία της.

Το 2013, οι Σέρβοι θα παίξουν πάλι στον τελικό αλλά θα χάσουν με 3-2 από τους Τσέχους.

Δέκα χρόνια και λίγες ημέρες αργότερα, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η Σερβία του Τζόκοβιτς νικά με 2-1 την Ισπανία του Ναδάλ και κατακτά το πρώτο ATP Cup της ιστορίας.

Η Σερβία γράφει ιστορία και ο "Νόλε" ξεσηκώνει τους "τρελούς" συμπατριώτες του στην εξέδρα, που δημιουργούν ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στο στάδιο.

What a final it was

Thank you #TeamSerbia and #TeamSpain for the amazing memories.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/hvRoIfedmQ

