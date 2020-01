Brisbane International: Υπερασπίστηκε τον τίτλο η Πλίσκοβα (vids)

Τον 16ο τίτλο της καριέρας της πανηγύρισε στο Μπρισμπέιν η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα (Νο2) υπερασπίστηκε τον τίτλο που είχε κερδίσει στο τουρνουά του 2019 αφού επικράτησε με 6-4, 4-6, 7-5 της Μάντισον Κις στον τελικό.

Ο ανταγωνισμός στο τουρνουά ήταν έντονος αφού συμμετείχε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Άσλεϊ Μπάρτι, και το Νο3 Ναόμι Οσάκα, χωρίς να καταφέρουν να φτάσουν έως το τέλος.

