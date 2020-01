ASB Classic: Φουλ για τον 73ο τίτλο η Σερένα (vids)

Πολύ κοντά στην κατάκτηση του 73ου τίτλου της καριέρας της στο απλό είναι η Σερένα Ουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα τενίστρια που έχει κερδίσει 23 τίτλους Grand Slam είναι σε περίοδο προετοιμασίας για το Australian Open αλλά τα πάει εξαιρετικά στο Όκλαντ και στο ASB Classic.

Στο απλό επικράτησε με 6-1, 6-1 της Ανισίμοβα και στον τελικό που θα διεξαχθεί σε λίγες ώρες θα παίξει με την επίσης Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα η οποία απέκλεισε με 3-6, 6-4, 6-0 την Βοζνιάκι.

Η Σερένα μαζί με την Βοζνιάκι έχουν φτάσει στον τελικό και στο διπλό και θα [παίξουν για τον τίτλο με το δίδυμο Μουχάμεντ/Τάουνσεντ.

Flawless performance @serenawilliams defeats Anisimova 6-1, 6-1 and secures her spot in the @asb_classic final! pic.twitter.com/umBhH6OHNd

All-American Final set in Auckland.

No.10 Serena Williams vs. No.82 Jessica Pegula.

Serena bidding to win her 1st title since becoming a mom, and complete her 1st singles/doubles title sweep since 2016 Wimbledon. #ASBClassic

— WTA Insider (@WTA_insider) January 11, 2020