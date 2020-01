Ναδάλ: Πάθος για την πατρίδα (vid)

Την αγάπη που έχει δεχτεί τόσα χρόνια από τους Ισπανούς επιστρέφει στην πατρίδα του ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας που οδεύει στα 34 του συνεχίζει να παίζει με πάθος για την εθνική ομάδα της χώρας του και να είναι στην πρώτη γραμμή.

Στην τεράστια καριέρα του με τη φανέλα της Ισπανίας έχει κερδίσει 5 φορές το Davis Cup, έχει 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και θα διεκδικήσει την Κυριακή και το ATP Cup.

Ο Ναδάλ βγάζει πάθος σε κάθε παιχνίδι του με την Ισπανία και πανηγυρίζει τους πόντους και τις νίκες σαν να ξεκινάει σήμερα το τένις...

The world No.1 in full swing.@RafaelNadal holds serve to lead Alex de Minaur 6-5 in the second set. #ATPCup | #AUSESP pic.twitter.com/Fs5GZqsw7Z — ATPCup (@ATPCup) January 11, 2020