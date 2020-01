ATP Cup: Γιγαντομαχία Ναδάλ-Τζόκοβιτς στον τελικό! (vids)

Μια γιγαντομαχία ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς προέκυψε στον τελικό του 1ου ATP Cup που θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο Σίδνεϊ.

Η Ισπανία επικράτησε με 3-0 της Αυστραλίας, η Σερβία με 3-0 της Ρωσίας και έτσι θα δούμε αυτές τις δυο μεγάλες δυνάμεις στον τελικό.

Από τη μία η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία που επέστρεψε πριν από λίγους μήνες στην κορυφή του Davis Cup και από την άλλη η Σερβία η οποία έχει το "υπερόπλο" Νόβακ Τζόκοβιτς και έψαχνε καιρό την διάκριση σε εθνικό επίπεδο.

Η σειρά αυτή θα μας δώσει την δυνανότητα να δούμε την "μάχη" του Ναδάλ με τον Τζόκοβιτς στις 11:30 (Novasports 1).

Αυτός θα είναι ο 55ος αγώνας τους στο Tour με τον Σέρβο να έχει 28 και τον Ισπανό 26 νίκες. Ο Ναδάλ είναι στο Νο1 και ο Τζόκοβιτς στο Νο2.

Το 2019 είχαν κοντραριστεί και πάλι στην Αυστραλία αλλά στο Australian Open και στον τελικό. Τότε ο εξαιρετικά φορμαρισμένος Τζόκοβιτς είχε κερδίσει εμ 3-0 σετ και ο Ναδάλ άρχιζε μια περίοδος ντεφορμαρίσματος που κράτησε κάποιους μήνες.

Η σειρά αυτή είναι η πιο δημοφιλής στην δεκαετία και ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια, το 2006, στο Roland Garros.

Πριν από τον αγώνα του Ναδάλ με τον Τζόκοβιτς θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Λάγιοβιτς με τον Μπαουτίστα Αγκούτ (Novasports 1) και μετά το διπλό.

Πάντως οι διοργανωτές μπορεί να θεωρήσουν απόλυτα επιτυχημένο το ATP Cup αφού θα παίξουν στον τελικό το Νο1 με το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τζόκοβιτς είναι αήττητος και έχει 5-0 νίκες στο τουρνουά και ο Ναδάλ έχει 4-1 αφού έχασε από τον Γκοφέν στον προημιτελικό.

Ο "Νόλε" τελείωσε τον Μεντβέντεφ

Στον 1ο ημιτελικό του Σαββάτου οι Σέρβοι πήραν το αίμα τους πίσω από τους Ρώσους για τον αποκλεισμό τους στον προημιτελικό του Davis Cup.

O Λάγιοβιτς επικράτησε με 7-5, 7-6 (1) τον Κατσάνοφ και ακολούθησε ο αγώνας του Νο2 (Τζόκοβιτς) με το Νο4 (Μεντβέντεφ) της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο "Νόλε" θα πάρει με 6-1 το 1ο σετ αλλά ο Μεντβέντεφ με σπουδαία εμφάνιση θα ισοφαρίσει (7-5).

Όλα θα κριθούν στο 3ο σετ. Εκεί ο Σέρβος θα φτάσει στο 6-4 και μετά από 2 ώρες και 47' η ομάδα του θα κάνει το 2-0.

Οι Τσάτσιτς/Τροΐτσκι νίκησαν με 6-4, 7-6(7) τους Γκαμπασβίλι/Κράβτσουκ και η Σερβία θα φτάσει στο 3-0.

Δια χειρός Ναδάλ

Ο Ναδάλ δεν ήταν διατεθειμένος να πάθει αυτά που έπαθε από τον Γκοφέν στον προημιτελικό στα ημιτελικά.

Αντίπαλος του ήταν ο Ντε Μινόρ, που δεν έχει την εμπειρία του Γκοφέν, αλλά έκανε σπουδαίο παιχνίδι.

Η Ισπανία ανοίγει το σκορ με τον Μπαουτίστα Αγκούτ να κερδίζει με 6-1, 6-4 σε 1.21' τον Νικ Κύργιο.

Ο Ντε Μινόρ θα μπει αποφασισμένος στο κορτ και θα πάρει με 6-4 το 1ο σετ από τον Ναδάλ.

Στο 2ο σετ ο Ισπανία θα κάνει μπρέικ στο 6-5 και θα ισοφαρίσει σε 1-1 (7-5) για να παιχτούν όλα στο 3ο σετ.

Ο Ναδάλ δεν θ' αφήσει κανένα περιθώριο (6-1) και σε 2.13 θα δώσει στην Ισπανία την πρόκριση. Οι Ίβηρες κερδίζουν και το διπλό για το 3-0.

The world No.1 in full swing.@RafaelNadal holds serve to lead Alex de Minaur 6-5 in the second set. #ATPCup | #AUSESP pic.twitter.com/Fs5GZqsw7Z — ATPCup (@ATPCup) January 11, 2020

