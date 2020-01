ASB Classic: Μια ανάσα από τον τίτλο Σερένα-Βοζνιάκι (vids)

Μια νίκη μακριά από τον πρώτο τους τίτλο στο διπλό είναι η Σερένα Ουίλιαμς με την Καρολίν Βοζνιάκι.

Οι δυο κουμπάρες αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο Όκλαντ και στο ASB Classic και έφτασαν έως τον τελικό.

Στον ημιτελικό νίκησαν με 7-6(9), 6-2 τις Κίρστεν Φλίπκενς- Άλισον Βαν Ούιτβανκ και θα παλέψουν για τον τίτλο απέναντι στις νικήτριες του άλλου ημιτελικού (Μουχάμαντ/Τάουνσεντ-Γκοφ/Μακνάλι).

Εκτός από το διπλό η Ουίλιαμς κέρδισε την Σίγκεμουντ με 6-4, 6-3 και θα παίξει στον ημιτελικό στο απλό με την Ανισίμοβα ενώ η Βοζνιάκι επικράτησε με 6-1, 6-4 την Γκόργκες και θα κοντραριστεί με την Πέγκουλα.