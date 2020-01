Brisbane International: Στους "4" Οσάκα και Πλίσκοβα (vids)

Ένα σπουδαίο παιχνίδι θα δούμε στα ημιτελικά του τουρνουά του Μπρισμπέιν.

Η Ναόμι Οσάκα θα "συναντήσει" το Σάββατο την Καρολίνα Πλίσκοβα και όποια από τις δυο κερδίσει στον ημιτελικό θα είναι και το φαβορί για τον τίτλο αφού το Νο1 του ταμπλό, η Άσλεϊ Μπάρτι, έχει αποκλειστεί.

Η Ιαπωνέζα κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-3 την Μπέρτενς στον προημιτελικό ενώ η Πλίσκοβα 7-6 (6), 6-3 την Ρισκ. Στον άλλο ημιτελικό θα δούμε την Κβίτοβα με την Κις.

.@KaPliskova is into the @BrisbaneTennis semifinal!

Booking her place with a 7-6(6), 6-3 victory over Riske! pic.twitter.com/5ZIRRHbZOm

