Η "μάχη" του Ράφα Ναδάλ με τον Νικ Κύργιο για μια θέση στον τελικό του ATP Cup δεσπόζει στο πρόγραμμα του τουρνουά το Σάββατο.

Η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον ημιτελικό και οι δυο τενίστες θα φάνε... τα μουστάκια τους για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής.

Ο Νικ μια ημέρα μετά από την εμφάνιση του στη συνέντευξη Τύπου του ATP Cup με την επίσημη εμφάνιση της εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ επέλεξε πάλι μπάσκετ και Ελλάδα αλλά αυτή την φορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με την εμφάνιση των Bucks.

Με τη φανέλα με το Νο34 στην πλάτη προπονήθηκε και έδειξε έτοιμος για την μάχη με τους Ισπανούς.

Back at it @NickKyrgios sending down rockets as #TeamAustralia prepare for their #ATPCup Semi-Final #ATPCup pic.twitter.com/J8lWUISXdf

— ATPCup (@ATPCup) January 10, 2020