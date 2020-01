ATP Cup: Δικαίωση με χρήση VAR για την Ισπανία (vid)

Σ' αγώνα του Βελγίου και συγκεκριμένα σε παιχνίδι του Νταβίντ Γκοφέν στο ATP Cup είχαμε την πρώτη χρήση VAR στο Tour.

Λίγες ημέρες αργότερα πάλι σ' αγώνα του Βελγίου στο ATP Cup είχαμε χρήση VAR.

Αυτή τη φορά στο Σίδνεϊ και στο διπλό του Βελγίου με την Ισπανία. Οι Ράφα Ναδάλ και Πάμπλο Καρένιο Μπούστα κέρδισαν με 6-7(7), 7-5, 10-7 τους Ζιλέ-Βλιζέν με χρήση VAR.

Στο 2ο σετ και ενώ τα γκέιμ ήταν 5-5 οι Ισπανοί διαμαρτυρήθηκαν για μια φάση και χρειάστηκε η βοήθεια της τεχνολογίας.

Η ομάδα του Ναδάλ δικαιώθηκε, έφτασε με μπρέικ στο 6-5 και πήρε το σετ με 7-5!

