Brisbane International: Η Μπράντι απέκλεισε την Μπάρτι (vids)

Την 1η της top-10 νίκη της καριέρας της πέτυχε η Τζένιφερ Μπράντι.

Η Αμερικανίδα όχι απλά κέρδισε παίκτρια του top-10 αλλά το Νο1 του κόσμου την Άσλεϊ Μπάρτι.

Συνέβη στο τουρνουά του Μπρισμπέιν και η Μπράντι επικράτησε με 6-4, 7-6 (4) της Αυστραλής.

Αντίθετα η Ναόμι Οσάκα συνεχίζει αφού κέρδισε με 7-6 (3), 3-6, 1-6 την Κένιν ενώ στους "8" θα είναι και η Καρολίνα Πλίσκοβα που απέκλεισε την Τομζάνοβιτς.

Best win of her career!

Jennifer Brady takes out the World No.1 Barty in straight sets, 6-4, 7-6(4)!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/YKTS3p0ZBZ

— WTA (@WTA) January 9, 2020