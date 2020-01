ATP Cup: Ο Κύργιος έστειλε στην τετράδα τους Αυστραλούς (vids)

Έστω και δύσκολα η Αυστραλία προκρίθηκε στα ημιτελικά του ATP Cup.

Οι Αυστραλοί κέρδισαν με 2-1 τη Μεγάλη Βρετανία στον προημιτελικό και θα περιμένουν την Παρασκευή για να μάθουν εάν θα παίξουν με την Ισπανία ή το Βέλγιο στα ημιτελικά.

Ο Νικ Κύργιος νίκησε με 6-2, 6-2 τον Νόρι όμως στον αγώνα του Έβανς με τον Ντε Μινόρ που είχε διάρκεια 3,5 ώρες νικητής ήταν ο Βρετανός με 7-6(4), 4-6, 7-6(2) και έτσι η σειρά πήγε στο 1-1.

Στο διπλό, οι Ντε Μινόρ/Κύργιος κέρδισαν τους Τζ. Μάρεϊ/Σάλισμπερι 3-6, 6-3, 18-16! Τέσσερα ματς πόιντς έσβησαν οι Βρετανοί και ισάριθμα και οι Αυστραλοί οι οποίοι χαμογέλασαν στο τέλος!

