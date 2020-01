ATP Cup: Στα ημιτελικά η Ρωσία, στο Νο4 ο Μεντβέντεφ (vids)

Με σκορ 3-0 η Ρωσία απέκλεισε την Αργεντινή στην προημιτελική φάση του ATP Cup και θα περιμένει την Παρασκευή για να μάθει εάν θα παίξει στον ημιτελικό με την Σερβία ή τον Καναδά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος επικράτησε με 6-4, 4-6, 3-6 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Παράλληλα με τους βαθμούς που εξασφάλισε πέρασε στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης αφήνοντας τον Ντομινίκ Τιμ στην 5η θέση λίγες ημέρες πριν από το Australian Open.

Στον άλλο αγώνα ο Κατσάνοφ κέρδισε με 6-2, 7-6 (4) τον Πέγια ενώ οι Ρώσοι νίκησαν και στο διπλό.

Στα ημιτελικά το πιθανότερο είναι να δούμε τη "μάχη" του Μεντβέντεφ με τον Τζόκοβιτς εκτός και εάν την Παρασκευή οι Καναδοί αποκλείσουν τη Σερβία.