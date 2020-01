ATP Cup: Οι Άγγλοι πανηγυρίζουν έξαλλα σε παμπ την πρόκριση (vid)

Η νίκη του Νταβίντ Γκοφέν στο παιχνίδι του με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ έστειλε την Αγγλία ως 1η στα προημιτελικά του ATP Cup.

Οι Άγγλοι αν δεν έχουν πλέον κάτι εξαιρετικό στο τένις έχουν τεράστια παράδοση και το αγαπούν. Εξάλλου όλα ξεκίνησαν από το Wimbledon πριν από 2 αιώνες και η ιστορία συνεχίζεται...

Η αγάπη τους για το άθλημα είναι τόσο μεγάλη και η εικόνα... μιλάει από μόνη της.

Το παρακάτω video είναι από παμπ στην Αγγλία και οι πανηγυρισμοί μετά από τη νίκη του Βέλγου Γκοφέν είναι έξαλλοι αφού η ομάδα τους είναι στην οχτάδα του κόσμου!

Η Αγγλία θα παίξει την Πέμπτη με την Αυστραλία ενώ στα προημιτελικά έχουν προκριθεί η Σερβία και η Ρωσία που περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους.

Οι Άγγλοι στην τελευταία ημέρα του ομίλου του Περθ κέρδισαν με 2-1 τους Μολδαβούς και είναι 1οι με 2-1 ενώ με 2-1 είναι 2οι οι Βέλγοι οι οποίοι θα μάθουν την Τετάρτη εάν θα συνεχίσουν.

Absolute scenes from Great Britain as #TeamBelgium secured #TeamGreatBritain's Final qualification at the #ATPCup. pic.twitter.com/HnVL9avf5b

— ATPCup (@ATPCup) 7 Ιανουαρίου 2020