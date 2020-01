Με ήττα στο διπλό από την Αυστραλία "αποχαιρέτησε" η Ελλάδα το ATP Cup.

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς και ο Μάρκος Καλοβελώνης ητττήθηξαν με 6-3, 6-4 από τους Κρις Γκουτσιόν/Τζον Πιρς και έτσι η Ελλάδα ηττήθηκε με 3-0 από την Αυστραλία.

Η Ελλάδα κατέλαβε την 4η και τελευταία θέση στον όμιλο έχοντας 3-0 ήττες και 7-1. Το μοναδικό παιχνίδι το κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ήταν αυτό στο απλό απέναντι στον Ζβέρεφ.

Από τον όμιλο (F) πρώτη πέρασε η Αυστραλία με 3 νίκες (8-0) που συνεχίζει ενώ 2ος είναι ο Καναδάς με 2-1 (5-4) και 3η η Γερμανία με 1-2 (3-6).

Fast start for #TeamAustralia in the doubles @johnwpeers and Chris Guccione take the first set against Markos Kalovelonis and Petros Tsitsipas, 6-3.#ATPCup | #Brisbane | #GREAUS pic.twitter.com/JL2HxPT4de

— ATPCup (@ATPCup) 7 Ιανουαρίου 2020