Τσιτσιπάς - Κύργιος 1-2: Ήττα στα σημεία (vids)

Μετά από 2.34' ο Νικ Κύργιος επικράτησε με 7-6 (7), 6-7 (3), 7-6 (5) του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο αγώνα της σειράς Ελλάδος-Αυστραλίας στο ATP Cup που διεξάγεται στο Μπρισμπέιν.

Ο Τσιτσιπάς χάνει για 2η φορά στο Tour από τον Κύρργιο αφού στο "παρθενικό" τους παιχνίδι στο Citi Open είχε επικρατήσει πάλι ο Νικ. Ο Στέφανος κέρδισε 116 πόντους και ο Νικ 120!

Οι άσοι ήταν 18-25 για τον Κύργιο ενώ κανείς δεν έφτασε σε μπρέικ!

Η Ελλάδα αποχαιρετά το τουρνουά χωρίς νίκη αφού η Αυστραλία είναι στο 2-0 και το διπλό που ακολουθεί δεν θ΄αλλάξει κάτι.

Η εθνική μας ομάδα έχει αποκλειστεί από τη 2η αγωνιστική ενώ η Αυστραλία θα ψάξει την 3η της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Στο ... νήμα!

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 3-2 και 4-3 αλλά θα ισοφαριστεί σε 4-4.

Ο Στέφανος θα φτάσει στο 5-4 και στο 6-5 όμως ο Νικ θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ όπου και θα επικρατήσει με 7-6 (7) έχοντας μόλις 3 πόντους περισσότερους από τον αντίπαλο του!

Ρεβάνς...

Το 2ο αρχίζει με τον Κύργιο στο 2-1. Ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 2-2 και 4-4 αλλά ο Νικ θα πάρει και πάλι προβάδισμα με 5-4.

Με 2 άσους ο Στέφανος ισοφαρίζει σε 5-5 όμως κρατώντας το σερβίς του ο Κύργιος θα φτάσει στο 6-5.

O Τσιτσιπάς θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και θα το πάρει με 7-6 (3).

Στο φινάλε

Στο 3ο ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 3-2, στο 7ο θα "σβήσει" μπρέικ ποιντ του Κύργιου και θα φτάσει στο 4-3.

Ο Κύργιος δεν το βάζει κάτω και ισοφαρίσει σε 4-4. Στο 9ο ο Τσιτσιπάς θα... γυρίσει από το 0-30 και με μεγάλη προσπάθεια θα φτάσει στο 5-4.

Το 10ο γκέιμ είναι για τον Αυστραλό όπως και το 12ο και έτσι και το 3ο σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ. Αν και ήταν καλός στο τάι μπρέικ ο Στέφανος θα χάσει το σετ και το παιχνίδι.

That's how you win an #ATPCup match @NickKyrgios maintains his unbeaten record against Stefanos Tsitsipas def. the world No.6, 7-6(7) 6-7(3) 7-6(5) to win the tie for #TeamAustralia.#ATPCup | #Brisbane | #GREAUS pic.twitter.com/NW6w8up9WL

— ATPCup (@ATPCup) January 7, 2020