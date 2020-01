Τσιτσιπάς - Κύργιος : Ο Στέφανος «ξεσπά» στον πατέρα του για το χαμένο σετ (vid)

Αν και πραγματοποίησε καλή εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε στο τάι μπρέικ (9-7) το 1ο σετ του αγώνα του με τον Νικ Κύργιο στο ATP Cup.

Ο Στέφανος ήταν παραπάνω απ' ότι έπρεπε εκνευρισμένος με τον τρόπο που έχασε το σετ και ξέσπασε ....

Χτύπησε με την ρακέτα του τον πάγκο και στην συνέχεια με τη ρακέτα του χτύπησε και τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο στο δεξί χέρι!

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εκτός ευατού και η μητέρα του, Τζούλια, σηκώθηκε από την θέση της στην εξέδρα για να του κάνει παρατηρήσεις...

Σίγουρα από τις κακές στιγμές του Τσιτσιπά....

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

(@ATPMedia @primevideosport ) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh

— JC (@Joe__Tennis) January 7, 2020