ATP Cup: Έδειξε τα δόντια του αλλά ηττήθηκε ο Περβολαράκης (vids)

Αν και έπιασε εξαιρετική απόδοση και κοίταξε στα μάτια τον Τζον Μίλμαν ο Μιχάλης Περβολαράκης ηττήθηκε με 6-4, 1-6, 6-7 (1) από τον Αυστραλό στο ATP Cup.

Ο Μιχάλης που είναι στο Νο486 της παγκόσμιας κατάταξης έπαιξε εκπληκτικά απέναντι στο Νο48 και έχασε στο τάι μπρέικ του 3ου σετ.

Στο 1ο σετ προηγήθηκε με μπρέικ με 3-2 και επικράτησε με 6-4! Το 2ο σετ ανήκε στον Μίλμαν αλλά στο 3ο είχε συνεχώς το προβάδισμα. Έφτασε στο 6-5 αλλά ο Αυστραλός ισοφάρισε και κέρδισε τελικά εύκολα στο τάι μπρέικ.

Ο Περβολαράκης είχε και έναν τραυματισμό στην διάρκεια του αγώνα αλλά συνέχισε κανονικά με στόχο τη μεγάλη νίκη.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.27 και ακολουθεί το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κύργιο.

Michail Pervolarakis gets the early break against John Millman, leads 3-2. #ATPCup | #GREAUS pic.twitter.com/xMcaP5ofMp

#TeamGreece strike first in #Brisbane .

Michail Pervolarakis showing no signs of a sore ankle with this forehand winner #ATPCup | #Brisbane | #GREAUS pic.twitter.com/lNObzwlJHH

— ATPCup (@ATPCup) January 7, 2020