Σάκκαρη - Οσάκα 1-2: Αντιστάθηκε αλλά αποκλείστηκε η Μαρία (vids)

Εκτός συνέχειας στο τουρνουά του Μπρισμπέιν έμεινε από τον γύρο των "32" η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-2, 6-7 (4), 6-3 από την Ναόμι Οσάκα και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο Australian Open.

To έργο της ήταν από την αρχή δύσκολο αφού έπαιζε με το Νο3 της παγκόσμιας κατάταταξης αλλά κατάφερε να πάρει το 2ο σετ και να πιέσει την Ιαπωνέζα η οποία πριν από ένα χρόνο κέρδιζε το Australian Open.

Στο 1ο σετ η Οσάκα έφτασε σε 2 μπρέικ (2-2, 4-2) και επικράτησε εύκολα αλλά η Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα στο 2ο. Παρά την ισοφάριση και το προβάδισμα με 0-2 το 3ο σετ πήγε εύκολα στην Ιαπωνέζα η οποία στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Σοφία Κένιν.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.07. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας και των δυο αθλητριών για το 2020.