Προσφέρουν χρήματα στους πυρόπληκτους οι Μπάρτι, Χάλεπ, Σαράποβα

Οι πρωτοβουλίες των αθλητών με στόχο την βοήθεια των πυρόπληκτων της Αυστραλίας συνεχίζονται...

Στην χώρα οι φωτιές συνεχίζουν να καίνει ζώα, δάση και περιουσίες και μετά από τον Νικ Κύργιο και την ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας "δίπλα" στους πυρόπληκτους θα σταθούν και σπουδαίες τενίστριες.

Η Άσλεϊ Μπάρτι που συμμετέχει στο τουρνουά του Μπρισμπέιν ανακοίνωσε ότι το χρηματικό έπαθλο που θα κερδίσει από το τουρνουά θα δοθεί στους πυρόπληκτους.

"Αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούμε", δήλωσε η Μπάρτι η οποία είναι χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο και το λιγότερο που θα κερδίσει είναι 22.050 δολάρια ενώ εάν πάρει την κούπα θα διαθέσει στους πυρόπληκτους 266.000 δολάρια.

Η Μαρία Σαράποβα από την πλευρά της θα δώσει 25.000 δολάρια γι' αυτό τον σκοπό και θέλει να κάνει και το ίδιο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο και κάλεσε δημόσια να σταθεί δίπλα στους πυρόπληκτους.

Χρήματα θα διαθέσει και η Σιμόνα Χάλεπ η οποία θα δίνει 200 δολάρια για κάθε φορά που "εκνευρίζει" τον προπονητή της.

Ήδη από το ATP Cup έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 50.000 δολάρια (κάθε άσος και 100 δολάρια) ενώ και οι κορυφαίοι τενίστες που είναι όλοι αυτή την περίοδο στην Αυστραλία θα πάρουν σχετικές πρωτοβουλίες.

Φυσικά πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν και εν όψει της έναρξης του Australian Open.

Well guys, you know I love Australia, but you also know I don't hit too many aces

Sooo I want to help and my pledge is this... every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200.

This way I will raise a lot more money

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 5, 2020