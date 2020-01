Brisbane International: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα (vids)

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Brisbane International στο οποίο συμμετέχουν top ονόματα του τένις όπως η Μπάρτι και η Οσάκα αλλά και η Μαρία Σάκκαρη.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα με σημαντικά παιχνίδια όπως αυτό της Σβιτολίνα με την Κόλινς και της Κέρμπερ με την Σόστουρ.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με τη Ναόμι Οσάκα πάει για την Τρίτη (7/1).

Στο μεταξύ παίκτριες όπως η Οσάκα και η Κέρμπερ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά και να συμμετάσχουν σε αγώνες πινγκ πονγκ αλλά και μπάσκετ.

Fun in the sun @naomiosaka, @sloanestephens, @petra_kvitova and @angeliquekerber spend some time playing games with kids leading up to @brisbanetennis. pic.twitter.com/Ekjuq9wB5G

— WTA (@WTA) January 5, 2020