ATP Cup: Η απίθανη ενέργεια του Τσιτσιπά στο διπλό με τους Γερμανούς (vid)

Μπορεί η Ελλάδα να ηττήθηκε από την Γερμανία στο διπλό στο ATP Cup αλλά η ... φάση του αγώνα είχε ελληνικό... χρώμα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και έπαιξε και 2ο παιχνίδι μέσα σε 3 ώρες έκανε... μαγικά και στο διπλό και η Ελλάδα έχασε στο ... νήμα τη νίκη.

Κυνήγησε όλες τις μπάλες και πάλεψε μαζί με τον Περβολαράκη για τη νίκη που όμως δεν ήρθε...

Greek doubles at its absolute best @StefTsitsipas and Michail Pervolarakis, take a bow #ATPCup | #Brisbane pic.twitter.com/eMom9mLml1

— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020