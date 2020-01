ATP Cup: Δια χειρός Μεντβέντεφ η Ρωσία νίκησε τις ΗΠΑ! (vids)

Μια ώρα χρειάστηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για να "σφραγίσει" τη νίκη της Ρωσίας επί των ΗΠΑ στο ATP Cup.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-3, 6-1 του έμπειρου Αμερικανού και έτσι διπλασίασε τις νίκες της Ρωσίας.

Είχε προηγηθεί η νίκη του Κατσάνοφ επί του Φριτζ με 6-3, 5-7, 1-6.

Έτσι οι Ρώσοι μετά από τους Ιταλούς κερδίζουν και τους Αμερικανούς στον όμιλο του Περθ. Για τον ίδιο όμιλο οι Ιταλοί πήραν την πρώτη τους νίκη με 2-1 επί των Νορβηγών.

#TeamRussia have got the win in #Perth!@DaniilMedwed defeats Isner 6-3 6-1 to give his country the tie with the doubles to come.#RUSUSA | #ATPCup pic.twitter.com/ZggZbQigVt

— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020