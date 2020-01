ATP Cup: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε ο Περβολαράκης (vids)

Με ήττα ξεκίνησε η Ελλάδα τη σειρά των αγώνων της με την Γερμανία στην 3η ημέρα του ATP Cup.

Ο Μιχάλης Περβολαράκης έχασε με 6-4, 6-1 από τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ και έτσι η Γερμανία θα προηγηθεί με 1-0.

Ο Έλληνας τενίστας πάλεψε στο 1ο σετ, προηγήθηκε με 3-2, αλλά ο πιο έμπειρος Γερμανός "επέστρεψε" και έφτασε στη νίκη.

Η σειρά θα συνεχιστεί με τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Ζβέρεφ.