Σάκκαρη: Κοινή προπόνηση με την Βέκιτς (pic)

Κοινή προπόνηση με την φίλη της Ντόνα Βέκιτς είχε στο πρόγραμμα της στο Μπρισμπέιν η Μαρία Σάκκαρη.

Τόσο η Ελληνίδα όσο και η τενίστρια από την Κροατία θα συμμετάσχουν στο Brisbane International που αρχίζει την Δευτέρα (6.1) και έτσι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν ξανά αλλά και να προπονηθούν μαζί.

Η Σάκκαρη θυμίζουμε θα παίξει στον 1ο γύρο με την Ναόμι Οσάκα ενώ η Βέκιτς θα έχει αντίπαλο από τα προκριματικά.

Μεγάλος στόχος της Μαρίας είναι φυσικά το Australian Open που αρχίζει στη Μελβούρνη στις 20.1 αλλά και στο Brisbane International συμμετέχει το top-3 της παγκόσμιας κατάταξης και θα είναι ένα καλό τεστ, αν και ήταν άτυχη στην κλήρωση.

