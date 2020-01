ATP Cup: Οι άσοι χάρισαν 21.600 δολάρια στους πυρόπληκτους της Αυστραλίας (pic)

Το ποσό των 21.600 δολαρίων συγκεντρώθηκε την 1η ημέρα του ATP Cup για τους πυρόπληκτους της Αυστραλίας.

Στην χώρα που διεξάγονται οι αγώνες του ATP Cup τα δάση και τα ζώα καίγονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση.

Έτσι οι διοργανωτές του ATP Cup αποφάσισαν πως για κάθε άσο θα δίνουν 100 δολάρια στους πυρόπληκτους μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Την 1η ημέρα συγκεντρώθηκαν 21.600 δολάρια από τους 216 άσους ενώ και η 2η ημέρα πάει αρκετά καλά...

Ο Νικ Κύργιος βέβαια όπως ανακοίνωσε και δημόσια δίνει 200 δολάρια για κάθε άσο και τον έχουν ακολουθήσει με διάφορα ποσά και οι συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας.

Για την ιστορία έως τώρα πρώτος στους άσους είναι ο Τζον Ίσνερ με 32 και ακολουθεί με 22 ο Κύργιος! Έτσι ο Νικ, που όλοι κατηγορούν ως το κακό παιδί του τένις, έχει μαζέψει μόνος του ήδη 4.400 δολάρια.

A mighty 216 aces were hit on Day 1 of the #ATPCup, meaning $21,600 has been raised for the @RedCrossAU.

The Day 2 teams are already adding to the total, and you can help out too.

Donate here: https://t.co/tKjX1JDucb#Aces4BushfireRelief | #ATPCup pic.twitter.com/mUu2HWPsUG

— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2020