ATP Cup: Ήττα του Τιμ από τον Τσόριτς (vid)

Με το... αριστερό ξεκίνησε στο 2020 ο Ντομινίκ Τιμ. Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε με 7-6 (4), 2-6, 6-3 από τον Μπόρνα Τσόριτς (Νο28) στο Σίδνεϊ και στο ATP Cup και έτσι η Αυστρία έχασε από την Κροατία.

Ο Τσόριτς έκανε σπουδαίο παιχνίδι και ο Τιμ εμφανίστηκε ανέτοιμος για την ανατροπή.

Στον πρώτο αγώνα ο Τσίλιτς κέρδισε με 2-1 σετ τον Νόβακ και απομένει το διπλό που είναι τυπική... διαδικασία.

Magnificent performance from @borna_coric in #Sydney!

#TeamCroatia lead the tie 2-0 after his stunning win over Thiem 7-6 2-6 6-3!#AUTCRO | #ATPCup pic.twitter.com/9h2FCFAlKE

